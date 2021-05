Forse per suggestione, magari per smodato utilizzo ma si sente spesso parlare di mal di testa da smartphone potenzialmente imputabile alle radiazioni. Non esiste alcuna verità scientifica che provi la reale insorgenza di traumi causati dall’esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi mobili. Molto si è discusso sul 5G in Italia e le altre tecnologie di rete attualmente in uso. Ma gli esperti non metto il veto all’uso dei telefoni in quanto da NON considerarsi come un rischio per la salute.

Al di là di questa verità scientificamente provata è un dato di fatto che tanto meno radiazioni non ionizzanti assorbiamo tanto meglio vivremo, nonostante non si sia in presenza di componenti nocive. Il limite europeo imposto al tasso di assorbimento (valore specifico SAR) è di 2W per chilogrammo di peso ed è rispettato da ogni costruttore. Nonostante questo è sempre meglio preferire un device sicuro, come uno di quelli inclusi nella lista che segue.

Radiazioni telefoni molto alte

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9 – 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Radiazioni smartphone basse