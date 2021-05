L’operatore virtuale Postemobile può contare su un ampio catalogo di offerte con minuti e giga per navigare in internet. A maggio, in particolare, sono state inoltre prorogate alcune offerte, come la Creami Relax 20 e Creami Relax 20 Special. Vediamo brevemente quali sono quelle più interessanti.

Ecco le promo più interessanti dell’operatore virtuale Postemobile

L’operatore virtuale del gruppo Poste Italiane ha prorogato fino al 15 di questo mese alcune offerte e promozioni davvero notevoli e interessanti. Tra queste, come già accennato, c’è Creami Relax 20. Quest’ultima, ad un costo mensile di 8 euro, permette di usufruire di credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 10 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download. Si tratta di una promo molto particolare in quanto il suo costo mensile scende dopo alcuni mesi fino a 6 euro e per connettersi ad internet il traffico dati aumenta fino a 20 Giga dopo il 13° rinnovo.

Esiste poi una variante di questa promo nota come Creami Relax 20 Special. Con quest’ultima sarà possibile pagare 36 euro per i primi 36 mesi di promo, mentre successivamente si pagheranno 6 euro al mese. Si potranno sfruttare anche in questo caso credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 20 Giga.

Segnaliamo infine Creami Relax 100 grazie alla quale sarà possibile utilizzare credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 100 Giga di traffico dati. La promo ha un costo mensile di 10 euro, il quale va però a scendere dopo il quarto e il settimo rinnovo rispettivamente a 9 e a 8 euro.