Proprio ieri, domenica 2 maggio 2021, l’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, ha cessato la promozione Giga Illimitati Per Te, rivolta ai propri clienti. Questa permetteva di avere traffico internet mobile senza limiti su qualsiasi offerta tariffaria attiva.

Dopo ben 55 giorni, dall’8 Marzo al 1° Maggio 2021 compreso, tutti i nuovi e già clienti ho. Mobile hanno potuto navigare senza pensieri senza utilizzare i Giga della propria offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.mobile non offre più Giga Illimitati Per Te

Il limite di velocità di download e upload previsto con la promozione dei “Giga illimitati” dipendeva sempre dalla propria offerta tariffaria attivata, 30 mbps in download e 30 mbps in upload o 60 mbps in download o 60 mbps in upload. Ieri 2 maggio 2021 con la fine di questa promozione, i contatori sono di nuovo visibili all’interno dell’App ufficiale dell’operatore virtuale.

Il “semivirtuale” di Vodafone ha sempre specificato che il credito tariffario deve essere positivo, che la propria SIM deve essere attiva e che il cliente deve utilizzare il buon senso, per non rischiare di trovarsi con la velocità ridotta a meno di 1 kbps come è successo ad alcuni. Ieri era anche l’ultimo giorno per attivare l’offerta ho. 5.99 a 5.99 euro al mese per chi proviene da iliad, FastWeb e alcuni Operatori Virutali.

Quest’ultima proponeva minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile su rete Vodafone fino in 4G a quasi 6 euro al mese. Sicuramente andando a visitare il sito ufficiale dell’operatore troverete un’altra offerta che fa per voi.