La pandemia di Covid-19 ha sostanzialmente portato alla scomparsa dell’influenza del mondo. Ovviamente il motivo non è direttamente collegabile al virus, ma piuttosto a quello che è stato fatto per combattere questa situazione. Nello specifico, secondo gli epidemiologi, le misure messe in atto per cercare di contenere i contagi hanno avuto un effetto ancora più impattante sulla diffusione dell’influenza.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i livelli di casi di influenza sono scesi a livelli minuscoli rispetto agli anni precedenti. Non si tratta di un cambiamento importante sul momento, ma potrebbe aprire scenari ignoti per il futuro. Normalmente ogni anno vengono preparati vaccini adatti ai diversi ceppi del virus influenzale, ma con questi pochi casi causati dalla pandemia Covid-19, non è chiaro cosa ci aspetteremo nei prossimi anni.

Covid-19 contro influenza

La lotta al Covid-19 ha portato ad abbattere i casi di influenza perché si è impedito anche di far circolare in virus. Meno contagi ha significato anche ridurre la possibilità per il virus di mutare quindi per la prossima stagione influenzale i vaccini potrebbero essere gli stessi per la precedente stagione. C’è anche un altro aspetto da sottolineare, la perdita di immunità.

Imparare a vivere con Covid-19 potrebbe succedere nel futuro, nel momento in cui ci saranno dei medicinali specifici oltre che ai vaccini. Con l’influenza abbiamo imparato a convivere, ma potremmo averlo disimparato in un solo anno. In sostanza, non è chiaro quale sarà l’impatto della prossima stagione influenzale. Al momento è troppo presto per dirlo, ma a un certo punto bisognerà prepararsi.