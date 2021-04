Respawn Entertainment, lo studio di sviluppo dietro a giochi come Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order e Titanfall, ha rivelato che é entrata nelle prime fasi di sviluppo di un nuovo gioco. La notizia é stata rivelata dal programmatore di Respawn Entertainment, Steven Kah Hien Wong.

Wong ha twittato un annuncio di lavoro per un ingegnere del software in cui viene confermato che si tratta di un ruolo per un “nuovissimo IP”. La notizia è stata poi retwittata dal capo dello studio di Respawn, Vince Zampella, che ha definito il nuovo progetto come “roba super eccitante”.

Apex Legends: la nona stagione é in arrivo

É chiaro che il gioco in questione sia ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Zampella sta invitando i candidati a farsi avanti mentre il programmatore Wong ha affermato che il team di sviluppo – attualmente – comprende solo cinque persone. In questa fase iniziale, probabilmente scopriremo che tipo di gioco è in fase di sviluppo. Essendo un “nuovo IP” costruito da zero, sembra sicuro dire che non riguarderá il mondo di Star Wars e non parliamo del terzo capitolo di Titanfall.

L’unico suggerimento nell’annuncio di lavoro é che chiunque venga assunto fará parte di un team che mira a “creare nuovi modi per vivere un avventura fino alla morte dell’universo”. Nel frattempo, Respawn Entertainment è molto impegnata con Apex Legends. La nona stagione del gioco, chiamata Legacy, si avvicina per i giocatori su PC e console e vedrá l’arrivo di un nuovo eroe.

Ricordiamo che la societá ha anche annunciato Apex Legends Mobile ed i primi beta test regionali inizieranno alla fine del mese.