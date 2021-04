A partire da domani, lunedì 26 aprile 2021 l’offerta di TIM denominata Supergiga 20 & TIMMUSIC chiude in commercializzazione, con contestuale riapertura della versione base di Supergiga 20.

Quest’ultima è dedicata esclusivamente per i nuovi numeri e prevederà un costo di attivazione pari a 3 euro. La SuperGiga 20 vi ricordo, è stata lanciata in occasione del Festival di Sanremo 2021. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim: da domani nuovamente attivabile la SuperGiga 20

Come anticipato precedentemente, da domani tornerà Supergiga 20, composta soltanto da 20 Giga di traffico dati 4G ogni mese al costo di 9.99 euro al mese, senza TIMMUSIC incluso. Il servizio TIMMUSIC, utilizzabile anche in modalità offline senza consumare Giga, permette di ascoltare milioni di brani, creare playlist personali, ascoltare quelle proposte dall’app, scoprire le classifiche settimanali e condividere tutto sui principali social network.

Anche per la Supergiga 20 sarà previsto un costo di attivazione pari a 3 euro, ma solo nel caso in cui il cliente decida di attivare un nuovo numero. Non verrà introdotta nessuna modifica per i già clienti TIM e per i nuovi clienti che richiedono la portabilità, che potranno quindi attivare l’offerta con costo di attivazione gratuito. In ogni caso, per tutti i nuovi clienti è necessario comunque sostenere il prezzo della nuova SIM ricaricabile.

Tutte le offerte Supergiga possono essere sottoscritte online sul sito ufficiale di TIM, presso i negozi oppure contattando il Servizio Clienti 119. A tal proposito, si specifica che nonostante la chiusura di Supergiga 20 & TIMMUSIC, le altre offerte della gamma Supergiga saranno ancora disponibili per tutti i nuovi e già clienti, senza alcuna variazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.