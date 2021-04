Il nuovo volantino di casa Trony porta con sé sconti veramente assurdi e prezzi decisamente più bassi del normale, tutte le promozioni sono da considerarsi valide fino al 5 maggio 2021, ma purtroppo limitate ad una specifica regione del nostro paese.

Come sempre più spesso accade parlando di Euronics e di Trony, anche in questo caso gli acquisti sono riservati ai soli clienti che potranno recarsi fisicamente in uno dei negozi dislocati nella regione Sardegna, non potendo effettuare gli acquisti sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Se interessati alla rateizzazione, segnaliamo inoltre la presenza del Tasso Zero con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario, a partire da Settembre 2021.

Trony: offerte da non perdere con tantissimi prezzi bassi

Le offerte disponibili con Trony sono assolutamente interessanti, e partono da uno dei “mostri sacri” della telefonia mobile per il 2021, quale è l’Apple iPhone 12, ultimo membro di una delle serie più richieste dalla community, oggi proposto ad un prezzo finale di 849 euro, cifra più che accettabile data comunque la recente pubblicazione sul mercato.

Per voler godere del miglior rapporto qualità/prezzo, come al solito, si consiglia l’acquisto di uno smartphone legato alla fascia intermedia della telefonia mobile, di conseguenza potrete scegliere tra Samsung Galaxy A32, Oppo A74, TCL 10 SE, TCL 20 SE, Oppo A53s, Vivo Y70, Oppo A94, LG K42, Galaxy A72 o simili.

Il volantino Trony chiaramente non termina qui, potete anche scorrere l’articolo per visualizzare l’elenco dettagliato della migliori offerte.