Il team Capcom è rimasto inattivo per mesi prima di concedere le prime info sul titolo Resident Evil Village ora in arrivo su console mobile, standalone ed anche su PC. Rispetto ai sistemi di gioco previsti da Microsoft, Google e Sony su Personal Computer è necessario prevedere un minimo di requisiti a garanzia di un gaming fluido e stabile in ogni scena di gioco. Per questo la società madre ha concesso in anticipo uno stralcio di requisiti minimi da rispettare per far girare il nuovo capitolo. Ecco quali sono.

Resident Evil Village funziona solo se hai questo hardware

Per sfruttare il Ray Tracking occorre quanto meno una GPU del tipo NVIDIA GeForce RTX 2070 o una AMD Radeon RX 6700 XT ed un computer sopra la media con almeno quanto segue:

Requisiti per Resident Evil Village su PC

Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco