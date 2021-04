Le offerte Euronics fanno avverare tutte le speranze e le richieste della community italiana, attivando una campagna promozionale con la quale è davvero possibile pensare di risparmiare sui vari acquisti effettuati, senza distinzioni particolari in merito alla tipologia della merce selezionata.

Il volantino, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere a tutti gli effetti disponibile in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, con possibilità di accedere agli stessi sconti anche online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per un acquisto dal divano di casa, avranno comunque l’opportunità di ricevere la merce a domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono incredibili codici sconto Amazon e le nuovissime offerte speciali.

Euronics: le occasioni sono imperdibili

Al centro del volantino Euronics troviamo il cosiddetto Sconto IVA, gli utenti hanno la possibilità di godere di uno sconto effettivo del 18,04% su ogni singolo acquisto effettuato, indistintamente dalla merce scelta. La riduzione verrà applicata sullo stesso scontrino, non verrà consegnato alcun tipo di buono da spendere in un secondo momento.

In parallelo, coloro che vorranno scegliere uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino, potranno godere del cosiddetto Doppio Sconto IVA, il quale prevede una riduzione del 36,08% rispetto al prezzo originario di listino.

E’ importante ricordare che quando si parla di Sconto IVA, non si potrà mai avere uno sconto effettivo del 22%, in quanto l’imposta ha un’incidenza inferiore sul prezzo finale di vendita, poiché quest’ultimo è appunto composto da listino + IVA applicata al listino stesso.