Dopo aver nascosto il conteggio dei ‘Mi piace’ nel 2019, Instagram sta ora rimettendo l’opzione nelle mani degli utenti. Nel suo ultimo test globale, Instagram dará ad un piccolo numero di utenti la possibilitá di scegliere se vogliono o meno vedere i conteggi sui post di altre persone.

Il test consentirá agli utenti partecipanti di scegliere di disattivare i conteggi dei like sui propri post. Analogamente, la prova consentirá agli account di disattivare completamente i ‘Mi piace’ o di controllarli post per post. Anche Facebook inizierá presto test simili. La prova sembra essere una soluzione intermedia ad una delle sfide di Instagram.

Instagram potrebbe far tornare il conteggio dei ‘Mi piace’

Il capo del social network, Adam Mosseri, ha detto che quando il gigante della tecnologia ha provato per la prima volta a nascondere i conteggi, sperava di ridurre la pressione sociale sui post degli utenti. Dopo aver ricevuto vari feedback, sembra che non tutti siano stati d’accordo. Mosseri ha riferito su Twitter che mentre alcuni lo hanno trovato utile, altri volevano ancora vedere il conteggio per tenere traccia della popolaritá del post.

Quando i conteggi dei like sono spariti, c’era paura tra gli influencer che temevano la mancanza di dati metrici sui loro post per fare soldi sulla piattaforma. Gli utenti erano in grado lo stesso di visualizzare e condividere i loro ‘Mi piace’ in privato e non è chiaro se l’occultamento del conteggio influisse sul coinvolgimenti degli utenti.

Anziché rimuovere completamente il conteggio, Mosseri afferma che intende testare una nuova opzione per consentire agli utenti di decidere la propria esperienza. Con gli strumenti per combattere il cyberbullismo giá disponibili su Instagram, riportare il controllo nelle mani degli utenti sembra la soluzione piú logica.