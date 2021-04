Il Legion Phone Duel 2 è il nuovo device di casa Lenovo ed è uno smartphone ideato per il gaming. Ha un’enorme potenzialitá grazie alle sue doppie batterie e alle due ventole per il raffreddamento. Tuttavia, se dobbiamo parlare di durabilitá, Zack Nelson ha constatato che il device non è molto preparato.

Lo smartphone sembra resistente come la maggior parte degli smartphone robusti visti sul mercato, ma il design dei componenti interni potrebbe non essere un buon compromesso. Il Legion Phone Duel 2 é il secondo device di Lenovo da gaming. Il suo predecessore è stato rilasciato a luglio dello scorso anno.

Lenovo Legion Phone Duel 2 sará disponibile presto in Europa

Il Legion Duel Phone 2 è stato progettato per chiunque desiderasse la massima potenza in ambito da gioco su mobile. Zack Nelson di JerryRigEverything ha sottoposto il device a diversi test, tra cui quelli standard di graffi e bruciature. Il design dello smartphone in questione è molto particolare, con una fotocamera selfie pop-up posizionato al centro. Purtroppo, come potrete notare nel video piú in basso, con un pó di pressione il telefono si rompe.

Lo smartphone si spezza facilmente in due poiché ci sono due batterie posizionate separatamente. Anche l’ASUS ROG Phone 2 ha subito la stessa sorte. Sembra che questi smartphone con design particolari siano piú sensibili a pressioni esterne. Dunque, se avete intenzione di acquistare il nuovissimo Lenovo Legion Duel Phone 2, fate attenzione a non fare troppa forza lateralmente.

Attualmente, Lenovo prevedere di rilasciare il Lenovo Legion Phone Duel 2 in Europa a maggio. Il modello europeo sará venduto per circa € 999 nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione assieme ad un dock di ricarica in bundle, o € 799 con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.