Il polietilene è il più semplice dei polimeri sintetici ed è la più comune tra le materie plastiche. Si tratta di una resina termoplastica che si presenta come un solido trasparente o bianco con ottime proprietà isolanti e di stabilità chimica, è un materiale molto versatile ed è anche una delle materie plastiche più economiche. Una caratteristica molto peculiare di questo polimero è la sua idrorepellenza che ha fatto supporre ad alcuni scienziati di utilizzarlo per produrre capi d’abbigliamento.

A presentare questa proposta è uno studio pubblicato sulle pagine della autorevole rivista scientifica Nature Sustainability. La ricerca in questione riporta la firma di un team internazionale di scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Quest’ultimo, nello specifico, è riuscito a rendere traspirante il polietilene dando così vita ad un nuovo tessuto ecologico, economico e molto leggero. Questo tessuto consta di fibre filate e tessute con le macchine tipiche dell’industria tessile e non necessita di rivestimenti chimici.

Il tessuto in polietilene è più traspirante del nylon e inquina meno del cotone!

Attualmente non esistono sul mercato tessuti in polietilene e proprio per tale ragione l’idea ed il progetto dei ricercatori del MIT rappresenta qualcosa di davvero innovativo ed incredibilmente interessante poiché consente di introdurre il PE nel mercato tessile. Per poter rendere questo nuovo tessuto in PE traspirante, gli scienziati sono dovuti partire dal materiale grezzo in polvere per poi fonderlo per creare delle sottili fibre da intessere. Durante questo processo, il materiale si è ossidato, cambiando la sua tensione superficiale e divenendo così leggermente idrofilo. Ciò ha fatto sì che il tessuto realizzato con polietilene diventasse addirittura più traspirante non solo del nylon e del poliestere, ma anche di un tessuto naturale come il cotone.

Si è vero, il polietilene è pur sempre plastica, ma nonostante ciò si tratta di un materiale più ecologico dello stesso cotone e che, per tale ragione, rappresenta una soluzione davvero valida anche per porre un freno all’inquinamento ambientale in atto.