Il risparmio garantito dal volantino Euronics attivato in questo periodo è davvero incredibile, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad una campagna promozionale veramente interessante, dai prezzi molto più bassi del normale, ma disponibile in versione limitata.

Spendere poco con Euronics è davvero molto più semplice del previsto, gli utenti che hanno la possibilità di recarsi fisicamente presso uno dei tantissimi negozi del socio Bruno, entro e non oltre il 14 aprile 2021, potranno accedere ad ottimi sconti dai prezzi decisamente più bassi del normale. Gli acquisti, come è lecito immaginarsi date le premesse, potranno essere completati solo nel punto vendita, non da altre parti in Italia.

Euronics: le occasioni sono assolutamente incredibili

I prodotti maggiormente interessanti, paiono essere quasi interamente legati al mondo Apple, infatti sono disponibili svariati modelli di smartphone a prezzi molto più bassi del normale, entro certi limiti data la recente commercializzazione. In particolare risulta essere possibile pensare di acquistare iPhone 12, ad una cifra di 829 euro, passando poi anche per la versione più economica, quale è iPhone 12 Mini, in vendita nel periodo corrente alla modica cifra di 779 euro.

Sono disponibili, nel caso in cui foste alla ricerca di uno smartphone con sistema operativo Android, anche Galaxy S21 o Xiaomi Mi 11, tutti acquistabili con prezzi molto vicini al listino del periodo. La campagna promozionale la potete sfogliare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo.