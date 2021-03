Euronics asseconda le ottime richieste degli utenti, lanciando un volantino con tantissime occasioni che possono invogliare la maggior parte di noi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a garantirsi un risparmio senza precedenti.

Tutti gli sconti che andremo ad elencarvi partono dal più comune dei SottoCosto, ciò sta a significare che ogni consumatore deve necessariamente affrettare i tempi, poiché le scorte effettivamente disponibili appaiono essere limitate quantitativamente, e potrebbero terminare prima del previsto (non verranno nemmeno rifornite in corso d’opera). Gli acquisti possono ad ogni modo essere completati in ogni negozio sparso per il territorio, senza distinzioni particolari in termini di regionalità o similari.

Euronics: le offerte con il volantino del momento

Con il SottoCosto gli utenti possono comunque pensare di mettere le mani su prodotti di alta qualità, a partire ad esempio dai top di gamma del settore mobile. Qui spiccano soluzioni del calibro di Xiaomi mi 10T Pro, in vendita alla modica cifra di 499 euro, senza dimenticarsi anche dei più costosi Samsung Galaxy S21, Motorola Razr 5G, Oppo Find x3 Pro, Xiaomi Mi 11 o iPhone 11.

Non mancano, infine, soluzioni più economiche, le quali possono essere individuate nei vari Samsung Galaxy A51, Galaxy A12, Motorola G9 power, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi redmi 9C o similari.

Il volantino Euronics lo trovate nel dettaglio nelle pagine che abbiamo elencato nel nostro articolo, in questo modo potrete comprendere tutti i prezzi che l’azienda ha pensato per voi.