Il mercato dei tablet Android non è così competitivo come gli smartphone. Tuttavia, alcune aziende come Samsung, Huawei e Lenovo hanno raccolto risultati positivi grazie alla loro offerta di dispositivi di grandi dimensioni. L’azienda coreana lancia una serie di tablet ogni anno e il 2021 non farà eccezione. Samsung sta preparando il terreno per il rilascio dei suoi Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Tab S7 Lite.

La prova dell’arrivo di questi dispositivi era già stata individuata in diverse certificazioni e elenchi di benchmark poche settimane fa. Abbiamo persino visto il Galaxy Tab A7 Lite ottenere la certificazione da FCC, NBTC e Bluetooth SIG un paio di giorni fa. Ora, nel recente sviluppo, il Galaxy Tab S7 + Lite affronterá un nuovo sviluppo di test del firmware.

Galaxy Tab S7+ Lite potrebbe arrivare a giugno

Il leak rivela il Tab S7 + Lite nelle varianti 4G e 5G. La variante solo LTE è associata al numero di modello SM-T735N. La versione 5G, invece, è elencata nel database del firmware con il numero di modello SM-T736N. Per quanto riguarda le specifiche, non abbiamo molte informazioni su nessuno di questi due dispositivi. Non è ancora chiaro se questo prossimo tablet verrà rilasciato come Galaxy Tab S7 Lite o Tab S7 + Lite.

Le informazioni trapelate in precedenza suggeriscono che Samsung sta lavorando su una serie di nuovi tablet che, secondo quanto riferito, hanno numeri di modello rispettivamente SM-T730, SM-T735 e SM-T736B / SM-T736N. Secondo il rapporto di SamMobile, questi prossimi tablet potrebbero essere rilasciati come Galaxy Tab S7 Lite, Tab S8e e Tab S8e Plus o XL.

Recentemente, il Tab S7 Lite è stato individuato nel benchmark GeekBench. Il dispositivo nella lista include il Qualcomm Snapdragon 750G con 4G di RAM. Tuttavia, ci aspettiamo anche un modello di fascia più alta con almeno 6 GB di RAM. Sul fronte del software, il dispositivo eseguirà Android 11 e ció include anche OneUI 3.1 di Samsung. Si ipotizza che questo dispositivo potrebbe arrivare sul mercato a giugno.