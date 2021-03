Resident Evil è la saga survival horror per eccellenza. Dopo anni di inattività il team di sviluppo riprende il suo lavoro con la pubblicazione del nuovo capitolo Village che, come noto, uscirà il prossimo 7 Maggio 2021. Gli utenti devono attendere ancora molto ma ci sono già i requisiti ufficiali per scoprire se il nuovo titolo della saga possa o meno girare sulle proprie piattaforme. Non particolarmente oneroso dal punto di vista delle risorse hardware. Basta avere un minimo di componenti. Ecco quali sono.

Requisiti Resident Evil Village per PC

Iniziamo col dire che per ottenere il beneficio dei Ray Tracing occorre possedere quanto meno una NVIDIA GeForce RTX 2070 o una AMD Radeon RX 6700 XT. I requisiti sotto indicati NON sono definitivi con Capcom che nelle prossime settimane si riserverà il diritto di imporre eventuali ed opportune modifiche. L’indicazione di massima è la seguente:

Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco