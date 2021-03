L’ultima, attesissima stagione de La casa di carta è in uscita, ma non nella data che ci aspettavamo. Le indiscrezioni provenienti dai media spagnoli stavolta hanno toppato, suggerendo una data – quella del 7 aprile – che in realtà non si è rivelata corretta.

La notizia che le puntate della quinta stagione sarebbero state caricate da Netflix proprio il 7 aprile deriva da un malinteso risalente a qualche mese fa. Supportato, peraltro, da una foto pubblicata dalla stessa piattaforma di streaming sul profilo ufficiale Instagram (stavolta quello italiano), con la didascalia “Questa foto di @alvaromorte e @pedroalonsoochoro sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta”. I due attori, che vestono rispettivamente i panni del Professore e di Berlino, sono due tra i personaggi più amati della serie.

La casa di carta 5: quando dobbiamo aspettarci l’uscita?

Smentite le voci che immaginavano l’arrivo subito dopo Pasqua, un’altra ipotesi ha preso forma tra gli appassionati: e se l’ultima stagione arrivasse il 30 aprile? L’idea è partita dall’account di un personaggio molto seguito in Spagna, di nome Nacho, che avrebbe dichiarato di essere certo della data d’uscita della serie. La notizia è subito rimbalzata sulle principali testate, senza che nessuno la smentisse.

Di fatto, da Netflix tutto tace: l’unica certezza che abbiamo consiste nel fatto che la stagione arriverà sulla piattaforma entro l’anno. Sulla data precisa, purtroppo, non ci sono che indiscrezioni. Non avendo mezzi per verificare la loro attendibilità, possiamo soltanto attendere sperando che l’ufficialità arrivi al più presto.