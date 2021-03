Le due app di messaggistica certamente più utilizzate in tutto il pianeta sono senza ombra di dubbio WhatsApp e Telegram, le due piattaforme vantano una platea di utenti a dir poco incredibile, conquistata grazie alle numerose funzionalità che offrono e ai costanti aggiornamenti che le mantengono sempre al passo coi tempie ricche di opzioni godibili e utili.

Per registrarsi la procedura è semplice, infatti basta scaricare l’app e poi inserire il proprio numero di cellulare, cosa che però, risulta a molti sgradita, infatti tale dettaglio spesso espone il numero, soprattutto nei gruppi ampi, a occhi magari indesiderati.

In tal contesto c’è chi quindi desidera poter utilizzare le due applicazioni senza dover necessariamente inserire il proprio numero di cellulare. Ebbene è possibile ed è anche abbastanza semplice, scopriamo insieme come fare.

Numero digitale

Per usare WhatsApp e Telegram senza inserire il proprio numero di cellulare basta scaricare un’app per la generazione di un numero di cellulare elettronico e dunque slegato dalla nostra identità, per farlo basta appunto scaricare una delle app apposite presenti all’interno del Play Store o dell’App Store e una volta registrati procedere.

Una volta completata la registrazione riceverete il vostro numero e potrete comodamente usarlo su WhatsApp o Telegram, evitando dunque di inserire il numero principale, nulla di più semplice e immediato.

Dopodiché potrete gestire interamente il numero dall’applicazione e se, vi renderete conto di non aver più bisogno del numero, potrete facilmente eliminarlo e slegarvi da esso, senza dover pagare more o costi di disattivazione come con i normali providers.