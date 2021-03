Ormai c’è solo l’imbarazzo della scelta. Basta solo mettere sul tavolo le proprie esigenze e prendersi un po’ di tempo per consultare le varie proposte commerciali. Sicuramente è possibile trovare l’operatore telefonico giusto con la tariffa giusta. Tuttavia oggi, con l’arrivo degli MVNO i prezzi stanno diventando davvero allettanti e molte promozioni risultano davvero imbattibili. Ecco quali sono le 3 migliori offerte aggiornate di alcuni MVNO.

Very Mobile: miglior prezzo e copertura rete per questo MVNO

Iniziamo con un’offerta davvero interessante. Si tratta di Very Mobile, l’operatore virtuale di WindTre. Imbattibile insieme a ho.Mobile per copertura, tra gli MVNO è quello con le migliori offerte.

Infatti a soli 4,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati con 30 GB di traffico internet inclusi. L’offerta è valida per i nuovi numeri e per chi passa da alcuni operatori indicati sul sito ufficiale. Inoltre grazie all’iniziativa “Porta un amico in Very” è possibile ricevere fino a 50 euro di ricariche gratis.

Ecco il link per attivare l’offerta di Very Mobile.

Kena Mobile: la sua offerta è per sempre

Solo per le nuove numerazioni Kena Mobile offre ad un prezzo davvero interessante un’offerta, per sempre. In altre parole questo MVNO garantisce che il prezzo sottoscritto non subirà rimodulazioni in futuro. Niente male visto i recenti aumenti di Vodafone insieme ad altri operatori.

La tariffa include minuti e SMS illimitati con 50 GB di traffico dati a soli 7,99 euro al mese. Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM, quindi una garanzia. Anche questo MVNO regala 5 euro per ogni amico “strappato” a un altro provider. Quest’ultimo passando a Kena riceverà un buono spesa da 10 euro da utilizzare presso Carrefour, Famila, A&O e Dok.

Ecco il link per attivare l’offerta di Kena Mobile.

Neanche ho.Mobile scherza!

Anche ho.Mobile non scherza e la sua offerta è davvero interessante, almeno per quantità di traffico dati incluso. Per i nuovi numeri questo MVNO offre minuti e SMS illimitati con 70 GB di internet a soli 8,99 euro al mese.

Inoltre l’operatore virtuale di Vodafone vanta l’iniziativa “Soddisfatti rimborsati” che prevede una prova di 30 giorni. Per potervi beneficiare occorre sottoscrivere l’offerta online.

Ecco il link per attivare l’offerta di ho.Mobile.