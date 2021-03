L’era dei mutui è finita, per questi Comuni italiani le Banche potrebbero non esistere. Ora per comprare casa infatti basta solo 1 euro. Sono più di dieci i paesi che in Italia hanno aderito a questa iniziativa per ripopolare borghi meravigliosi, ma ormai abbandonati.

Ecco molte delle città dove è possibile comprare casa letteralmente con 1 euro. Tuttavia occorre impegnarsi e rispettare alcune condizioni.

Comprare casa a 1 euro, da oggi si può

Sta facendo furore il nuovo esperimento avviato da alcuni Comuni italiani. Borghi meravigliosi nelle zone tra le più belle d’Italia abbandonati e in decadimento. Ecco perché l’idea di alcuni è diventata un successo e ha permesso a queste meraviglie di tornare al loro antico splendore.

Si tratta di una cifra simbolica dentro la quale è contenuto l’impegno di chi adotta una di queste case. Un patto con il Comune attraverso cui l’acquirente che compra casa investirà per ristrutturare in un tempo limite quell’abitazione. Ma quali sono le città o i paesini nei quali si può comprare casa a 1 euro?

Ecco i Comuni di alcune Regioni che hanno aderito all’iniziativa

Ecco quali sono i Comuni che, divisi per Regione, hanno aderito a questa iniziativa.