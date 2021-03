Comet prova a strizzare l’occhio agli utenti che vogliono acquistare i prodotti Apple, lanciando una campagna promozionale con la quale ognuno di noi si ritrova a poter risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato in negozio o online.

Sebbene la maggior parte dell’Italia sia in zona rossa, i punti vendita di elettronica sono aperti, e tutti noi possiamo recarci senza alcuna difficoltà, per questo motivo gli acquisti potranno essere completati sia in loco che online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita per tutti coloro che spenderanno più di 49 euro, anche come somma di più prodotti.

Comet: il volantino che riserva ottimi sconti

Chiaramente, essendo un volantino mirato direttamente sui prodotti Apple, i prezzi saranno sempre superiori rispetto ai terminali con sistema operativo Android. Non mancano tuttavia accenni agli ultimi modelli commercializzati, quali sono iPhone 12 Mini a 759 euro, iPhone 12 a 849 euro, iPhone 12 Pro a 1149 euro o anche iPhone 12 Pro Max a 1269 euro.

Volendo invece virare verso modelli leggermente più datati, non dimenticatevi dei vari iPhone 11 a 699 euro, o il terminale di fascia intermedia quale è l’Apple iPhone SE da 469 euro.

Dopo aver scelto lo smartphone, è arrivato il momento di ampliare il carnet di prodotti dell’azienda con qualche accessorio, ecco allora che sarà possibile acquistare Apple Watch Series 3 a 249 euro, passando per Apple AirPods Pro a 219 euro o AirPods con custodia di ricarica a 129 euro.

Le possibilità messe sul piatto da comet sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, se volete conoscere la campagna promozionale potete aprire le pagine a questo link.