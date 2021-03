Telegram: gli utenti abbandonano WhatsApp, ecco le funzioni migliori in assoluto

Il prossimo aggiornamento di WhatsApp ha condotto le persone a scegliere una nuova piattaforma di riferimento per la messaggistica. Questa risponde al nome di Telegram, colosso di questo mondo che durante gli ultimi tempi ha acquisito tantissimi utenti.

Basti infatti pensare che solo durante il mese di gennaio la piattaforma russa è stata in grado di acquisire oltre 65 milioni di nuovi clienti. Questi sono arrivati con l’intenzione di abbandonare WhatsApp, scoprendo poi anche alcune funzionalità esclusive. Tra queste a risaltare certamente all’occhio è l’opportunità di vedere i messaggi autodistruggersi dopo un periodo di tempo prestabilito. Inoltre non passano in osservati i canali, spesso portatori di offerte Amazon esclusive. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Telegram: le migliori funzionalità sono descritte dal Play Store di Google, eccole