I Bitcoin stanno guadagnando sempre più trazione e questo per il fatto che ha ormai raggiunto vette record. Negli scorsi giorni è stato abbattuto il muro dei 60.000 dollari a token virtuale. Tutta questa attenzione però non piace ad alcuni governi, come quello cinese. Anche al governo indiano la cosa non va a genio tanto che sta pensando di rendere illegale questa criptovaluta.

L’idea sta da tempo lavorando per dare la luce a leggi più mirate a questo genere di valute, le criptovalute. Non c’è solo il Bitcoin nel mirino del governo, ma il recente aumento di valore ha cambiato le carte in tavola. In sostanza l’idea è di rendere illegale il possesso di qualsiasi criptovaluta da parte dei singoli cittadini.

Secondo quanto riportato da Reuters tramite un membro del governo indiano che è rimasto anonimo, l’idea è di criminalizzare il possesso di criptovalute come i Bitcoin. Non solo però, si parla anche di mettere in questo calderone anche le blockchain private il che potrebbe essere una mossa controproducente.

Bitcoin e le altre criptovalute verso l’illegalità

C’è anche un ma grossissimo in tutta questa che di fatto andrebbe anche spiegare il perché di. L’India sarebbe dell’idea di dare alla luce una criptovaluta nazionale, un progetto in realtà comune a molti paesi, soprattutto tra quelli non esattamente tra i più potenti. Rendendo illegale i Bitcoin e le altre criptovalute si faciliterebbe l’adozione rendono le altre meno facilmente raggiungibili dai comuni cittadini.

In ogni caso il divieto in questione sarà molto importante. Quando si parla di criptovalute, non solo di Bitcoin, in India ci sono diversi investitori. Si parla di milioni di piccoli attori che nel complessivo hanno dato origine a un valore di 1,4 miliardi di dollari.