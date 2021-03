È doveroso rimembrare però che ci sono state delle complicazioni non di poco conto dovute alla pandemia da coronavirus , che ha tenuto il cast e chi lavora per essi fermi per molto tempo. Fortunatamente, ora sono tornati a lavoro, e non è affatto da escludere che per lela serie potrebbe ritornare sui teleschermi. Se non per questa data, arriverà a

The Umbrella Academy con la season 3 avrà il piacere di rivedere tutti i personaggi presenti nel cast principale, e quindi fratelli e sorelle sono ritornati nel loro presente, o almeno così credevano.

Le azioni fatte nel passato avevano evitato la fine del mondo, ma allo stesso tempo hanno fatto sì che la Umbrella Academy non fosse mai esistita. Reginald Hargreeves, infatti, creò un’altra Academy: la Sparrow. I ragazzi ora si trovano in una brutta posizione, essendo che non hanno più nulla.

Ci sono alcune cose da segnalare: la prima è che Ben è in vita, e il personaggio interpretato da Justin H. Min non è mai morto. Inoltre, lo showrunner della serie Steve Blackmann ha messo in evidenza che non è assolutamente da escludere un riavvicinamento tra Lila e Diego, e invece The Handler non lo rivedremo più: “Se abbiamo fatto bene i nostri conti, Ray dovrebbe essere un uomo molto anziano nel 2019. Lo stesso dicasi per Sissy. Sono questi i personaggi che incontreremo nella terza stagione, oltre ai nuovi ingressi in scena”.