DAZN: la domenica termina alla grande con tante partite in esclusiva a 9,99 euro

Mentre le Forze dell’Ordine continuano a rendere la vita difficile a quei siti che condividono contenuti a pagamento in maniera indebita, i licenziatari fanno vedere le loro migliori carte. Tra questi a svettare c’è sicuramente DAZN, azienda che ormai si è inserita in pianta stabile nell’organigramma della TV a pagamento in Italia.

Tutti i suoi contenuti in live streaming arrivano con frequenza giornaliera, sia in diretta che on demand. In passato sono state molte le lamentele, ma ad oggi risulta davvero difficile trovare problemi su tutte le reti di DAZN. Oggi è domenica e ci sono tutte le ultime partite della settimana per quanto riguarda il mondo del calcio. In basso trovate l’elenco al completo con orari e squadre, tutto disponibile con il solito abbonamento. Ricordiamo che la soluzione in questione costa solo 9,99 € al mese senza alcun vincolo futuro. Il prezzo ovviamente resterà lo stesso per sempre e per tutti.

DAZN: restano solo le partite della domenica, ecco l’elenco esclusivo con tutti gli incontri