Il nuovo brand WindTre ha cambiato le sorti di due società fino ad oggi messe in secondo piano rispetto ai Big del mercato telefonico nazionale. Superando Iliad, TIM e Vodafone nel contesto della velocità Internet ha dato atto di un nuovo modo di vivere l’esperienza di connettività mobile. L’incentivo all’uso sempre più intensivo del suo network è arrivato in questo periodo con la promessa di Giga Illimitati per i suoi clienti. Vediamo in cosa consiste la nuova campagna promozionale.

WindTre offre Giga Illimitati con una nuova tariffa segreta

Si chiama WindTre Go Unlimited Star+ la nuova offerta del gestore sbarcata in Italia per fronteggiare i rivali in carica del mercato telefonico. Un nome difficile da ricordare ma indelebile grazie ad una nuova serie di incontestabili vantaggi. Ad un prezzo di appena 7,99 euro al mese è infatti possibile avere minuti Illimitati, 200 SMS e Giga a non finire.

Il consenso per l’attivazione della promo viene concesso direttamente dal gestore con una campagna ad personam non accessibile dalle pagine Internet del sito ufficiale. I fedelissimi del brand, infatti, partecipano a campione ad un’informativa SMS che indica inoltre costi azzerati per l’attivazione e la creazione del supporto SIM.

La ricezione del messaggio per aderire alla campagna si ottiene nel momento in cui si è detentori di linea fissa con l’operatore. In caso di ripensamento è possibile esercitare il diritto di recesso consapevoli del fatto che tale azione comporta la decadenza dell’opzione Illimitata con concessione di una nuova soglia da 50 Giga senza penali.

Il traffico per chiamate e messaggi si può usare in Italia così come in Europa grazie alle correlate opzioni Roaming like at Home.