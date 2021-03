A partire da ieri 10 marzo 2021 Vodafone rende nuovamente disponibile per tutto questo mese l’iniziativa Happy Black Quiz.

Quest’ultimo consente di partecipare ad un quiz a premi presente ogni Mercoledì che mette in palio 5000 euro di ricariche omaggio ogni settimana, mentre diversi device Samsung con la classifica finale. Scopriamo maggiori dettagli.

Vodafone mette in palio 5000 euro di ricariche omaggio

L’ultima edizione di Vodafone Happy Black Quiz si era conclusa il 6 Gennaio 2021, con il termine dell’edizione Xmas lanciata durante le festività natalizie del 2020. Dopo alcuni mesi, quindi, Vodafone rilancia da ieri, Mercoledì 10 Marzo 2021, il suo quiz a premi dedicato sia ai clienti iscritti a Happy Black ma anche a chi è iscritto soltanto a Vodafone Happy.

L’operatore ha quindi inserito nuovamente da oggi sull’app My Vodafone la sezione dedicata a Happy Black Quiz e inoltre, per annunciare ai propri clienti la quarta edizione dell’iniziativa, ha anche inviato ad alcuni un SMS informativo, il quale ricorda la possibilità di partecipare di nuovo al quiz.

Nel regolamento viene ricordato che si svolgerà come di consueto ogni Mercoledì dalle ore 08:00 alle 23:00, a partire da oggi, 10 Marzo 2021, e fino a Mercoledì 31 Marzo 2021, per un totale di 4 nuove sessioni di gioco, salvo eventuali proroghe. Il quiz, per chi non lo conoscesse, consiste sempre nel rispondere ad 8 domande di cultura generale a difficoltà crescente, le quali si potranno leggere per 3 secondi mentre subito dopo saranno disponibili per ognuna di esse 3 possibili risposte di cui solo una sarà quella corretta, alle quali si potrà rispondere entro 10 secondi ad ogni quesito.

In base al numero di risposte corrette e anche alla velocità di risposta di ognuna di esse si accumuleranno dei punti (Happy Black Points), che aumentano se si risponde più velocemente, con cui ci si posizionerà nella graduatoria settimanale e poi in quella finale. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli sulla partecipazione.