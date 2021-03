I providers telefonici come ben sappiamo, sono le aziende che, in Italia e nel mondo, si occupano di offrire ai clienti, dunque alla popolazione, i vari servizi di telefonia a cui tutti siamo abituati, generalmente nel classico manage a trois composto da dati, SMS e Minuti, offrendo contratti e piani tariffari per tutti i gusti.

Questo ruolo però, offre ai providers la possibilità di gestire in modo totale e completo le oscillazioni di prezzo dei vari piani, cosa che si traduce in un controllo delle spese effettuate da un utente grazie alle rimodulazioni unilaterali dei contratti, le quali nella totalità dei casi si traducono in costi maggiorati da corrispondere.

È proprio questo il caso di un grosso operatore italiano, parliamo di Windtre, la quale a causa del periodo di crisi, ha optato per delle modifiche che interesseranno tutti i suoi clienti.

Cosa cambia

Le modifiche principali riguardano sostanzialmente il rinnovo delle offerte e la navigazione in internet, vediamo un po’ nel dettaglio: