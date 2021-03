Una lunga lista di telefoni dei brand Xiaomi e Redmi sono in procinto di ricevere la nuova distribuzione software di sistema per la MIUI 13 annunciata dallo sviluppatore. Mentre prosegue il lavoro di affinamento tecnico con Android 12 il costruttore cinese proclama la disponibilità per una serie di device verso i quali si offre un’ottimizzazione mirata dell’esperienza utente sulla base delle novità per la UI e le funzionalità previste. Ecco quali sono gli smartphone in aggiornamento.

Xiaomi e Redmi si preparano a ricevere la MIUI 13: ecco la lista definitiva

Grandi novità al vaglio degli utenti con proposte commerciali Android made by Xiaomi. Anche il sub-brand Redmi beneficia degli update di sistema preannunciati dalla direzione cinese. Nuova VPN Gratis e tante funzioni per ottimizzare il telefono si renderanno presto disponibili per questa categoria di prodotti:

Xiaomi

Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom), Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent-Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu Edition

Redmi

K30 4G, K30 5G, K30 Racing, K30i, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 Ultra, K30S, K20 Pro, K20 Pro, 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro

Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

9, 9 Prime, 9A, 9AT, 9C, 9C NFC, 9i, 8, 8A, 8A Dual (Pro)

POCO

F2 Pro

X3, X3 NFC, X2

M3, M2, M2 Pro

C3

Black Shark