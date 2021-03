WhatsApp può essere spiato con un'app totalmente gratuita e legale

Attraverso vari step si è arrivati alla completezza totale di WhatsApp, applicazione che oggi non lascia nessuna briciola alla concorrenza. Gli utenti ci servono stabilmente di questa piattaforma ogni giorno per comunicare con le persone a loro care o magari anche in ambito lavorativo. Infatti WhatsApp predispone anche una versione business, la quale risulta un grande mezzo in diverse aziende italiane e nel mondo.

Di certo tutto ciò è stato realizzato dopo una certa acquisizione di consapevolezza da parte del colosso, il quale ha debellato diverse problematiche. Una di queste consiste di certo nello spionaggio, aspetto che in tanti hanno temuto e continuano a temere anche oggi. Ci sono infatti svariate problematiche che fanno spaventare gli utenti quando arriva un messaggio oppure quando si diffondono alcune notizie all’interno delle chat su WhatsApp.

WhatsApp: ritorna alla carica lo spionaggio con una nuova applicazione che può tenere conto dei movimenti altrui

Anche in questo caso si sta parlando molto dello spionaggio su WhatsApp, piaga a questo punto mai risolta completamente. Secondo molti utenti ci sarebbe una nuova applicazione in grado di conoscere addirittura i movimenti all’interno della chat di qualsiasi persona monitorata.

Il nome dell’applicazione da tenere d’occhio è Whats Tracker, soluzione al momento gratuita ma soprattutto legale visto che non risulta particolarmente invasiva.molti utenti hanno avuto l’opportunità di provarla scaricandola dal web, non essendo questa presente sugli Store di riferimento. Basta infatti scegliere uno o più persone da tenere sott’occhio tutta la giornata e lasciare l’applicazione attiva in background. In questo modo si saprà l’orario perfetto in cui queste ultime entrano o escono da WhatsApp, ricevendo anche una notifica.