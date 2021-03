Ancora una novità sostanziale nel listino di Iliad. In questi primi giorni di Marzo l’operatore francese mette a disposizione di tutti i clienti che desiderano modificare il loro di abbonamento la nuova promozione chiamata Flash 100. I vantaggi di questa ricaricabile sono molteplici: oltre alle soglie di consumo senza limiti, i clienti avranno a loro disposizione anche il nuovo servizio per le reti 5G.

Iliad, 100 Giga e 5G a costo zero nella nuova tariffa

Il pacchetto della Flash 100 propone minuti senza limiti per le telefonate cui si aggiungono anche gli SMS illimitati verso tutti. Per quanto concerne la quota per la navigazione internet, gli abbonati avranno a loro disposizione 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della tariffa è di 9,99 euro.

La Flash 100, sulla base di altre iniziative speculare di Iliad, deve essere considerata come una ricaricabile in edizione limitata. Gli utenti potranno attivare questa promozione sul sito ufficiale entro il prossimo 30 Marzo.

Uno dei punti di forza di Flash 100 è la componente 5G a costo zero. Questa ricaricabile, infatti, prevede la connessione internet ad altissime velocità senza costi aggiuntivi. Iliad si differenzia quindi da altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre.

La tecnologia del 5G di Iliad è già disponibile in ben 20 città del nostro paese. Allo stato attuale, il provider francese assicura la connessione 5G in alcune aree dei grandi centri urbani, tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Nei mesi a venire, entro la fine del 2021, la lista delle città compatibili al 5G sarà ulteriormente ampliata.