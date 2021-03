Il mondo Android è certamente uno degli ecosistemi più variegati che la telefonia ha da offrire, il software scritto da Google ha infatti conquistato tutti, dalle aziende che progettano smartphone fino agli utenti, rimasti ovviamente entusiasti delle tantissime funzionalità e dalla privacy offerta dal sistema operativo.

Ovviamente a rendere questo software così apprezzato e in grado di offrire varie possibilità finemente intessute nella stoffa sociale ci pensano le applicazioni, dei software scritti da terzi che permettono ai vari smartphone con a bordo il robottino verde di compiere azioni specifiche, come gestire il conto in banca o guardare la nostra serie TV.

Ovviamente le app che circolano sui vari store come il Play Store, sono sottoposte a controlli periodici, in modo da impedire la circolazione di software malevoli all’interno dei vari smartphone, dal momento che alcuni programmatori non ufficiali, spesso cercando di attaccare gli utenti anche attraverso le app, dal momento che i dati presenti su uno smartphone possono risultare molto importanti.

Applicazioni malevole

Ecco l’elenco con tutte le app incriminate, in caso ne aveste una, disinstallate tutto immediatamente.