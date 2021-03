I download manager rappresentano da sempre un ottimo alleato per chi ha bisogno di ottenere contenuti da internet. Sebbene i browser abbiano migliorato le loro funzioni nei download, i programmi dedicati a questo argomento forniscono prestazioni migliori. Pertanto, vogliamo presentartene uno che, oltre a gestire i tuoi download, cattura anche elementi multimediali dal web per scaricarli facilmente.

Il suo nome è Neat Downloader Manager e sarà sicuramente utile se scarichi spesso molte cose da Internet.

Potenzia i tuoi download e acquisisci elementi multimediali sul web

I gestori di download sono programmi addestrati per impedirci di perdere le informazioni che stiamo scaricando. Gestiscono sia la banda che i dati scaricati, in modo da ottenere i file più velocemente, garantendone l’integrità. In questo modo, sono in grado di gestire con successo più download di file. Ma se ci concentriamo su Neat Downloader Manager, oltre a questo, puoi anche scaricare tramite l’acquisizione di elementi multimediali sul web.

Ciò significa che, se stai ascoltando su un sito web un audio che vorresti ottenere, l’applicazione sarà in grado di catturarlo. Va anche notato che è un software completamente gratuito.

Tra i vantaggi che percepirai con il suo utilizzo, oltre a mantenere organizzati i tuoi download, c’è la velocità. NDM è in grado di migliorare la velocità di download attraverso la sua gestione della larghezza di banda. Allo stesso modo, come in altre soluzioni del suo genere, puoi gestire i download manualmente, mettendoli in pausa e riavviandoli ogni volta che vuoi.

Ma una funzione che abbiamo riscontrato essere la più interessante è il download con l’acquisizione di elementi multimediali. Per fare ciò, dobbiamo fare clic sul pulsante “Browser” che acquisirà ciò che è disponibile nel browser. Tuttavia, per renderlo più semplice, il programma ha estensioni per Chrome e Firefox che lo rendono molto più semplice. Quindi, tutto sarà questione di andare su qualsiasi sito web e fare clic sulla sua icona per ottenere il materiale.

NDM è un programma che vale la pena avere sul nostro computer, perché ci aiuterà a migliorare i nostri download. Se vuoi aumentare la loro velocità e organizzarli più facilmente, non esitare a provarlo.