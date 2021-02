Anche nel fine settimana continuano le promozioni di Amazon su prodotti elettronici e IT. L’azienda di Seattle, nello specifico, oggi permette di portarsi a casa un modello di Apple Watch e una microSD a marchio SanDisk.

Sconti Amazon del 27 febbraio 2021

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile e loop in maglia milanese: 549.147 Euro (859 Euro)

Scheda di memoria SanDisk Extreme microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160/90 MB / s, Classe 10, UHH-I, U3, V30: 23,99 Euro (29,99 Euro) Colori GPS + Cellular Alluminio Argento Grigio siderale Oro Acciaio inossidabile Argento Nero siderale Oro Titanio Titanio Nero siderale Ceramica Bianco GPS Aluminum Argento Grigio siderale Oro



Caratteristiche

GPS/GNSS

Bussola

Altimetro barometrico

Resistente all’acqua

fino a 50 metri 2

fino a 50 metri Cardio­frequenzimetro elettrico

Cardio­frequenzimetro ottico di seconda generazione

Chiamate d’emergenza internazionali 3

SOS emergenze 6

Accelerometro

fino a 32 g con rilevamento cadute

fino a 32 g con rilevamento cadute Giroscopio

Sensore di luce ambientale

Altoparlante

Microfono

Apple Pay

GymKit

Capacità 32GB

Fondo in ceramica e cristallo di zaffiro

Display

44mm

368 x 448 pixel

Superficie 977 mm 2

Display oltre il 30% più grande dei modelli Series 3

368 x 448 pixel Superficie 977 mm Display oltre il 30% più grande dei modelli Series 3 40mm

324 x 394 pixel

Superficie 759 mm 2

Display oltre il 30% più grande dei modelli Series 3

324 x 394 pixel Superficie 759 mm Display oltre il 30% più grande dei modelli Series 3 Display Retina OLED LTPO always‑on con Force Touch

Luminosità 1000 nit

Per quanto riguarda lo smartwatch, l’azienda di Cupertino permette di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 109,84 euro al mese anziché pagare in un’unica soluzione, a interessi zero e senza costi aggiuntivi. La consegna è garantita senza costi aggiuntivi entro mercoledì 3 marzo 2021 per chi effettua l’ordine entro 9 ore e 49 minuti dal momento in cui scriviamo. È anche possibile aggiungere una protezione extra per due anni al prezzo di 99 euro.

Per le microSD, invece, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro martedì 2 marzo 2021 se si effettua l’ordine entro 4 ore.