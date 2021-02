La procrastinazione di Rishi Sunak può portare alcuni vantaggi inaspettati. Il ministro delle finanze britannico ha rinviato la decisione su una nuova tassa del 2% sulle vendite online. Questo ti dà il tempo di riflettere sul modo migliore per adattare il sistema fiscale all’aumento degli acquisti online.

Secondo il Times, Sunak potrebbe aumentare l’imposta sulle società sui budget del 3 marzo per finanziare misure di stimolo estese. Una tassa sulle vendite via Internet alle imprese esclusivamente online avrebbe potuto generare entrate fiscali aggiuntive, ma non avrebbe fatto molto per ridurre il deficit, che dovrebbe salire a 457 miliardi di euro nell’anno che si concluderà ad aprile.

Vedi Amazon, che pagherebbe la parte del leone del nuovo tributo. Un’aliquota del 2% applicata alle tue entrate nel Regno Unito del 2020 sarebbe più del doppio della tua fattura fiscale nel paese, ma aumenterebbe solo $ 776 milioni. Se applicati alle vendite del 2020 delle società di fast fashion Asos e Boohoo, pagherebbero rispettivamente 75 milioni e quasi 29 milioni in più.

I negozi di alimentari e altri dettaglianti lamentano che le tasse commerciali, un’imposta sul valore delle proprietà delle aziende, penalizzano ingiustamente chi ha negozi e non solo magazzini in periferia. Ma un governo con un enorme deficit può avere difficoltà a tagliare in modo significativo le tasse sulla proprietà senza trovare fonti di reddito alternative, poiché queste tasse raccolgono quasi il 60% dei 58 miliardi di tasse sulle società.

Molti rivenditori di mattoni e malta vendono di più online. Applicare il tasso del 2% sulle vendite su Internet a tutti, e non solo ai sigari online, sarebbe ancora meglio per il Tesoro. Ad esempio, secondo Nielsen, il reddito dei negozi di alimentari online rappresenta una media del 16% del loro totale. Se il 2% fosse applicato alle catene Tesco, J Sainsbury e WM Morrison, Sunak raccoglierebbe 380 milioni in più. L’aggiornamento al 21 ° secolo ha il suo talento, ma significherebbe più bottino fiscale.