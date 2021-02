Vodafone: fine febbraio piena di offerte fino a 100GB ma solo per alcuni utenti

Riuscire a sovvertire la sovranità, in termini di telefonia mobile, di casa Vodafone risulta estremamente difficile per qualsiasi gestore addetto ai lavori. Secondo quanto riportato infatti il noto provider anglosassone sarebbe ancora in cima alle classifiche per numero di utenti e per qualità espressa.

Nonostante tutto ciò gli altri gestori si stanno dimostrando estremamente validi per una continua contesa che avrebbe portato molti degli utenti di Vodafone a finire nelle mani di provider come Iliad. Per questa motivazione ora Vodafone vuole recuperare parte del suo pubblico, il quale potrebbe dunque rientrare a prezzi mai visti prima d’ora grazie alle tre nuove offerte.

Vodafone: ci sono tre nuove offerte che possono garantire al gestore l’arrivo di tanti nuovi utenti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited