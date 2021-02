Telegram: 65 milioni di utenti nel mese di gennaio, i motivi per cui batte WhatsApp

La situazione che vede WhatsApp ancora una volta tra le applicazioni protagoniste per via della sua scelta di voler modificare l’accordo inerente ai termini e alle condizioni della privacy, non è di certo delle più comode per l’azienda. Questa storia ha infatti visto molti utenti scappare via, soprattutto dopo la grande pubblicità fatta a Telegram da utenti che già si servivano della piattaforma.

Una delle funzioni più interessanti comprende quella che autodistrugge i messaggi dopo un determinato periodo di tempo, ma ce ne sono tante altre. Gli utenti che sposano Telegram possono infatti beneficiare della presenza dei canali, i quali riescono a pubblicare ogni giorno anche le migliori offerte di Amazon. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale che propone anche diversi codici sconto. Clicca qui per entrare.

Telegram: il Play Store descrive in breve alcune delle principali caratteristiche dell’app