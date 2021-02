Le offerte di Unieuro, incluse nella campagna promozionale Lovely Days attivata fino al 28 febbraio 2021, sono davvero tra le più interessanti di tutto il mese corrente, poichè in grado di proporre al consumatore un risparmio praticamente senza precedenti.

Alla base del tutto trova infatti posto la possibilità di accedere a buoni sconto gratis, senza doversi minimamente preoccupare di acquistare determinati prodotti, o tipologie degli stessi. Per ottenerli sarà solamente necessario scegliere ciò che si vuole, ed ogni 100 euro di spesa si riceveranno 20 euro in coupon; le cose da sapere riguardano la possibilità di cumularli, ovvero spendendo 1000 euro si riceveranno 200 euro in coupon, e così via, con l’impossibilità di utilizzarli lo stesso giorno d’emissione. Sarà necessario sfruttarli nel mese successivo, più precisamente nel corso di Marzo 2021.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono incredibili codici sconto Amazon e tutte le migliori offerte del periodo.

Unieuro: gli sconti sono assolutamente invitanti

Per raggiungere quanto appena scritto, Unieuro affonda le mani nella fascia media del mercato della telefonia mobile, dove è possibile approfittare di sconti mirati su prodotti che non superano i 399 euro di spesa. Il migliore è indubbiamente LG Velvet, un modello estremamente interessante, sopratutto da un punto di vista estetico, a scalare poi verso Oppo Find X2 Neo (in vendita però a 419 euro), Oppo Reno 4Z, Oppo A15, Realme 7 Pro, Realme 7, Xiaomi redmi Note 9S, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e similari.

Tutto il volantino Unieuro è stato riassunto nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, vi aiuteranno a comprenderne le offerte, ed a scoprire quali sono le migliori occasioni tra cui scegliere.