Le offerte del volantino Esselunga sorprendono gli utenti e tutte le dirette concorrenti del mercato, la nuova campagna promozionale punta a soddisfare le esigenze dei consumatori, i quali vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

Alla base della soluzione attualmente attiva fino al 3 marzo 2021, troviamo la cosiddetta offerta tech, quindi un volantino mirato esclusivamente su un singolo prodotto, scontato in tutti i punti vendita in Italia, ma con scorte estremamente limitate. Gli acquisti, come specificato, non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale.

Tutte le migliori offerte Amazon sono gratis, con anche tantissimi coupon, sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Esselunga: occasioni con tantissime offerte speciali

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare la propria attenzione è indubbiamente un modello inedito e mai visto prima, parliamo del Mediacom 14 Edge, una sorta di ibrido tra un notebook ed un tablet di grandi dimensioni. Il suo prezzo lo rende alla portata di tutti, dato che costa solamente 279 euro, in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

La scheda tecnica dimostra il suo essere diverso dal normale, poiché presenta un display da 14 pollici, accoppiato con un processore Intel Celeron N3350 (e frequenza di clock fissata a 2,4GHz), con 4GB di RAM, batteria da soli 5000mAh e 64GB di memoria integrata.

E’ un prodotto versatile, ma non per tutti, che in nessun modo può essere paragonato ai notebook di ultima generazione o similari. Se volete conoscerlo da vicino, prima di recarvi personalmente in un negozio Esselunga, dovete collegarvi subito al sito ufficiale dell’azienda.