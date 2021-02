Comet è una delle aziende maggiormente in grado di lanciare ottime campagne promozionale, con tantissimi sconti speciali e prodotti di fascia alta al giusto prezzo finale di vendita. Il risparmio è notevole, ma sopratutto risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore.

L’accesso al volantino, come è facilmente intuibile dati i pregressi aziendali, è disponibile sia sul sito ufficiale che in ogni negozio direttamente in Italia. Coloro che vorranno affidarsi all’e-commerce, devono comunque sapere che le spese di spedizione sono scontate del 100%, almeno verso il vostro domicilio, nel momento in cui verranno superati i 49 euro di spesa effettiva (indipendentemente dalla merce aggiunta al carrello).

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, potrete ricevere codici sconto Amazon completamente gratis e scoprirete le migliori proposte del periodo.

Comet: il volantino ha in serbo grandissimi sconti

Il volantino Comet parte da una base molto interessante, appoggiandosi direttamente alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, qui è possibile acquistare un prodotto a scelta tra Oppo Reno 4 Pro 5G, Huawei P40 Pro e Vivo X51, tutti con prezzi che saranno compresi tra 699 e 749 euro.

Le occasioni migliori, tuttavia, arrivano quando scendiamo verso la fascia medio-bassa, qui gli utenti si ritroveranno a poter acquistare LG Velvet, dietro il pagamento di soli 399 euro, oppure anche un ottimo Xiaomi Mi 10T, dal prezzo finale di 429 euro.

Chiaramente la campagna promozionale di Comet è molto più varia ed estesa di quanto raccontato direttamente nell’articolo, se volete approfondirla e conoscerla appieno, dovete aprire le pagine che potete trovare elencate qui sotto.