Vodafone offre fino a 100 giga a chi rientra ma solo da alcuni gestori

Nessuno credeva che un gestore proveniente dal nulla potesse in qualche modo impensierire una realtà solida come Vodafone. Questa è stata invece la trafila compiuta da Iliad, provider che ora come ora si afferma tra i più influenti nel mondo della telefonia mobile italiana. Di provenienza francese ma italiano a tutti gli effetti, questo nuovo colosso sta riuscendo a mettere in fila tantissimi gestori già avvezzi al mondo della telefonia italiana.

Molti dei suoi utenti provengono proprio da Vodafone, azienda che ora vuole assolutamente riprenderseli. Proprio per questo sono nate tre offerte piene di contenuti e convenienti dal punto di vista del prezzo che riusciranno a convincere molti ex clienti.

Vodafone: ecco le migliori offerte dell’azienda per un rientro

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited