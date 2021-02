La BlizzConline inizierà questa notte, ma sembra che Wowhead abbia ricevuto kit stampa in anteprima, rivelando importanti contenuti che i fan di World of Warcraft possono aspettarsi di vedere durante l’evento. Sembra che ci saranno due importanti annunci: Chains of Domination e Burning Crusade Classic.

BlizzConline, trapelati alcuni delle novità che verranno annunciate durante l’evento

Chains of Domination rappresenta il primo importante aggiornamento dei contenuti per World of Warcraft: Shadowlands, mentre Burning Crusade Classic è una ricreazione della prima espansione di World of Warcraft. Simile a World of Warcraft Classic, Burning Crusade Classic sarà offerto gratuitamente a tutti gli abbonati WoW.

La campagna per Chains of Domination incarica i giocatori di unire le quattro alleanze contro il carceriere all’interno delle Fauci. Il cattivo ha portato un frammento di un dominio perduto da tempo nelle Fauci, al fine di trovare la chiave che lo aiuterà a realizzare i suoi piani. I giocatori esploreranno la città di Korthia, dove scopriranno nuove missioni e attività all’aperto. L’aggiornamento dei contenuti includerà anche un nuovo Mega Dungeon, PvP Stagione 2, nuovi set di armature, nuove cavalcature, mascotte e altro ancora.

Burning Crusade Classic, nel frattempo, riporta l’espansione originariamente rilasciata nel 2007. Il contenuto verrà rilasciato in più fasi. Gli attuali giocatori di WoW Classic avranno la possibilità di far avanzare i loro personaggi all’era Burning Crusade o di mantenerli nell’era di WoW Classic. Coloro che scelgono quest’ultima opzione possono continuare a riprodurre i contenuti WoW Classic sui nuovi server di Classic Era.

Tutto sommato, sembra che i fan di World of Warcraft potranno godere di molti contenuti entusiasmanti quest’anno! Informazioni approfondite su entrambe queste nuove versioni verranno rivelate durante la BlizzConline, che inizierà proprio oggi 19 febbraio.