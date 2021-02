DAZN: super settimana con tante partite in esclusiva a soli 9,99 euro

DAZN è una delle piattaforme più importanti in Europa per quanto concerne la pay TV che offre lo sport in alta definizione. In questo caso ci troviamo di fronte ad una realtà molto diversa rispetto al normale, visto che tutte le soluzioni sono offerte in live streaming. Ciò significa che tutti gli utenti per avere a disposizione un abbonamento del genere, dovranno disporre innanzitutto di una rete Internet anche leggermente performante.

In questo caso si può ottenere davvero tutto per un abbonamento molto economico: solo 9,99 € al mese per sempre. Inoltre gli utenti hanno l’opportunità di disdire in qualsiasi momento, senza dover aderire ad obblighi futuri. In basso trovate inoltre tutta la programmazione con orari e partite fino alla fine di questa settimana.

DAZN: tutte le partite che arrivano in esclusiva solo per questa settimana a 9,99 euro