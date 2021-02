Un eventuale down degli operatori telefonici è un problema non da poco soprattutto quando si devono effettuare chiamate importanti o si attende una comunicazione urgente. Questo genere di problemi può causare numerosi disagi nella vita di tutti i giorni. L’interruzione del servizio può essere di diversa intensità, può riguardare esclusivamente la connessione internet fino all’impossibilità di effettuare e riserve chiamate.

In questi casi capire la natura del problema non è sempre immediato; spesso la prima cosa che si pensa è a un malfunzionamento dello smartphone. Fortunatamente però esiste un metodo semplice e veloce per scoprire se il problema sia dovuto ad un errore del dispositivo o se si tratta effettivamente di un guasto nel servizio dell’operatore.

Down Operatori Telefonici: come scoprire l’interruzione del servizio

Quando si è impossibilitati ad utilizzare i servizi di navigazione o se non riuscite a effettuare chiamate è possibile affidarsi ad alcuni siti Web dedicati; uno di questi è Downdetector. Questo genere di siti offrono un servizio in tempo reale che mostra, su una mappa, lo stato del servizio dei principali operatori telefonici, sia per il fisso che per la linea mobile.

Nello specifico Downdetector permette l’invio, da parte degli utenti, di segnalazioni sui malfunzionamenti e su eventuali down degli operatori telefonici. La partecipazione della community è molto importante per garantire un servizio sempre aggiornato e preciso. Se non riuscite ad effettuare chiamate o connettervi a internet dal vostro smartphone potete dunque controllare lo stato del servizio fermo restando che in caso di “Down” l’unica possibilità è attendere la riparazione del guasto.