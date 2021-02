Carrefour ha recentemente presentato al pubblico una nuova campagna promozionale con la quale promette all’utente la possibilità di accedere a prezzi concorrenziali, acquistando i migliori prodotti attualmente in circolazione.

Come sempre accade quando parliamo di Carrefour, l’accesso al volantino è possibile in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. E’ bene sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, in caso contrario non sarà possibile approfittare degli stesi identici prezzi. Il finanziamento a Tasso Zero è presente per tutti, ma sarà possibile richiederlo solamente nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro.

Carrefour: le offerte hanno prezzi assurdi

Le offerte Carrefour raggiungono prezzi molto interessanti, su alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, uno di questi è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, in vendita nel periodo corrente a soli 299 euro, e caratterizzato dalla presenza della connettività 5G, oltre che naturalmente da un processore di tutto rispetto.

Le alternative più economiche sono comunque rappresentate da Oppo A73, Motorola Moto G9 Power, Xiaomi Redmi Note 9 o Oppo A53s, in questo caso tutti con un prezzo che non supera i 249 euro del primo modello citato.

Il volantino lanciato da carrefour può essere sfogliato nel dettaglio aprendo le pagine che trovate elencate nell’articolo, in questo modo potrete scoprire da vicino tutti i singoli prezzi pensati appositamente per voi.