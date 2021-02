L’aumento di una tariffa da parte degli operatori telefonici è sempre una notizia che fa storcere il naso agli utenti. Questa volta a mettere mano ai piani tariffari sono ben tre compagnie; parliamo di Vodafone, Tim e Tiscali. La rimodulazione del proprio piano tariffario, oltre all’aumento dei costi, causa anche il disagio di dover cercare una nuova promozione qualora non si reputi più vantaggiosa la tariffa utilizzata.

Entrando nel merito, Tiscali ha deciso di aumentare le proprie tariffe di 2,99 euro al mese; per bilanciare l’aumento dei costi però sono stati concessi agli utenti 60 minuti per le chiamate, 10 SMS e 1 Giga per la navigazione oltre i servizi già compresi nelle promozioni.

Operatori telefonici: la rimodulazione delle tariffe

Passando invece a Tim l’aumento dei costi per i piani tariffari sarà di 1,90 euro mensili; in questo caso il gestore telefonico offrirà ai clienti un bonus; coloro che manterranno la propria promozione 20 Giga di navigazione in 4G a titolo gratuito o la possibilità di ottenere chiamate illimitate. Tra le attuali rimodulazioni quella che di sicuro ha riscosso più interesse è quella di Vodafone.

Il gestore in questo caso applicherà un aumento dei costi di 2,99 euro per numerose tariffe; in particolar modo quelle lanciate negli ultimi anni. In questo caso agli utenti che decideranno di non cambiare gestore verranno offerti, a titolo gratuito, 50 Giga di traffico dati al mese per un anno. Adesso spetta dunque ai clienti prendere la propria decisone; accettare di buon grado la rimodulazione delle tariffe da parte degli operatori telefonici oppure cercare una promozione più vantaggiosa.