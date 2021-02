Diversi anni fa, scaricare un un video o un brano Mp3 era un’operazione che richiedeva del tempo ed alcune conoscenze tecniche. Software come Emule e WinMX hanno aperto la strada alla condivisione e al file sharing, ma appunto richiedevano di essere scaricati, installati e settati correttamente. Oggi servizi come Mp3Shack risolvono questo problema in pochi secondi, permettendo di scaricare gratuitamente audio in formato MP3 o video in MP4. L’utilizzo è semplice, immediato e intuitivo.

COME FUNZIONA MP3SHACK

MP3Shack è un convertitore Youtube che funziona su molte altre piattaforme. Possiamo scegliere infatti video da Youtube, ma anche da Vimeo, Vevo o Dailymotion. Il servizio permette di scaricare il video o estrapolare soltanto l’audio e converirlo in MP3.

Basta usare la barra degli indirizzi nella pagina principale, copiare il link del contenuto che vogliamo scaricare e scegliere il formato. MP3Shack può essere considerato un convertitore Youtube, offre la possibilità di scaricare e convertire video e audio da diverse piattaforme. Possiamo scegliere di scaricare video da Youtube e Vevo, o estrapolare soltanto l’audio e converirlo in MP3.

Il supporto non si limita solo a Youtube e Vevo, MP3Shack permette di scaricare video anche da social network come Facebook e Twitter.

Uno dei punti di forza è la ricerca integrata. Scrivendo il titolo della canzone o del video MP3Shack effettua una ricerca nelle librerie dei siti supportati. Trovato ciò che ci interessa, basta selezionarlo per far partire il download.

QUALITA DEL SERVIZIO E DEI CONTENUTI

Mp3Shack non offre nessun compromesso. L’utilizzo è completamente gratuito, non è richiesta registrazione e non ci sono form di raccolta dati. Normalmente tutto questo si traduce nell’utilizzo di banner pubblicitari; errato! Non c’è nessun popup o pubblicità invadente a rovinare l’esperienza d’uso.

Ultima menzione va fatta sul tempo di conversione, che è variabile e dipende ovviamente dalla qualità e dalla durata del video. La conversione è sempre rapida anche su video molto lunghi. Un paio di minuti al massimo e il file sarà a vostra disposizione per essere scaricato, mantenendo la qualità originale.

Non vi resta che provare il servizio e giudicare voi stessi.