Sono tante le novità del mondo Xiaomi che incontreremo in questo avvenente 2021. Si tratta di funzionalità inedite sul piano dell’hardware e del software. Oggi ci occuperemo di quest’ultimo andando ad insinuarci nel complicato mondo degli aggiornamenti che vedono in primo piano l’apparizione dell’inedita MIUI 12 ora in arrivo per quasi 30 telefoni del noto brand cinese. Scopriamo insieme quali sono e quando potrebbe arrivare.

MIUI 12: Xiaomi ha annunciato la disponibilità per un ingente numero di dispositivi

Vanterà un livello grafico eccellente, nuove funzioni ed ottimo balance sul piano performance/autonomia. Stiamo parlando del sistema operativo Android personalizzato Xiaomi per la MIUI 12. Annunciata in arrivo per i telefoni della lista che segue avrà poco da spartire con le precedenti distribuzioni confermandosi come una ROM simil-stock Google leggera e prestante. Nello specifico è attesa dagli utenti con:

Mi 11

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth

Mi 9 SE

Mi 9

Mi 9 Explorer

Mi 9 Pro 5G

Mi CC9

Mi CC9 Pro

CC9e

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30S

Redmi K30 Racing

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Come sempre, fa fede la ricezione della notifica OTA che nel caso non sopraggiungesse potrà essere bypassata dal controllo manuale tramite il menu Impostazioni > Aggiornamenti > Verifica Aggiornamenti.

Al momento non è stata fornita una tempistica per il rilascio della nuova versione benché non passa generalmente molto tra l’annuncio della prima Beta ed il rilascio nel canale di distribuzione Global al pubblico. In attesa di ulteriori istruzioni vi invitiamo a seguirci sul nostro sito e nei nostri canali social.