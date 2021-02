iOS 14.5 include un importante miglioramento per l’utilizzo di Face ID sul tuo iPhone mentre indossi una maschera. Con la prima beta per sviluppatori di iOS 14.5 e watchOS 7.4, il tuo iPhone si sbloccherà automaticamente quando indossi una maschera.

Oltre ai controlli di trasparenza del tracciamento delle app e al supporto per AirPlay 2 con Apple Fitness +, iOS 14.5 include questa notevole modifica al modo in cui Face ID funziona con le maschere facciali. Come riportato dal Wall Street Journal, la nuova funzione “Sblocca iPhone con Apple Watch” funziona quando Face ID rileva che indossi una maschera. Se indossi una maschera, spiega Stern, e hai un Apple Watch sbloccato al polso, il tuo iPhone si sbloccherà con Face ID.

iOS 14.5 includerá questa nuova funzionalitá

Una cosa da tenere a mente qui è che se disabiliti la funzione di rilevamento del polso di Apple Watch, non sarai in grado di sbloccare il tuo iPhone con il tuo Apple Watch. Per motivi di sicurezza, puoi anche bloccare di nuovo rapidamente il tuo iPhone dal tuo Apple Watch. Questo è il secondo cambiamento notevole che Apple ha apportato al modo in cui Face ID funziona con le maschere facciali. Lo scorso aprile, con il rilascio di iOS 13.5, Apple ha reso più semplice saltare il prompt di Face ID mentre si indossava una maschera presentando automaticamente la schermata del passcode.

Questa è una funzionalità che molti utenti chiedono ad Apple di aggiungere dall’inizio della pandemia COVID-19 e anche prima. Se vuoi ottenere le beta pubbliche per provare la funzione, vai al sito del programma beta di Apple. Tieni presente che dovrai installare la beta di iOS 14.5 prima di poter installare la beta di watchOS 7.4. E tieni presente che poiché si tratta di un software beta, potresti incorrere in bug, arresti anomali e problemi di prestazioni imprevisti.