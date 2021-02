Iliad è il gestore delle meraviglie forte una politica di trasparenza e cura dell’utente che non si era mai vista fino a questo momento. Grazie al suo prodigo intervento il panorama tariffario italiano è parecchio cambiato orientandosi al low-cost estremo ed all’adeguamento delle infrastrutture al 4G prima e successivamente al 5G per una concorrenza senza limiti di tempo.

In ultima analisi il gestore francese approdato da oltre un biennio in Italia ha iniziato ad elargire regali gratuiti a tutti i clienti che hanno scelto o sceglieranno una delle sue opzioni tariffarie. Nello specifico garantisce nuovi limiti di soglia per l’utilizzo dei dati nel contesto UE. Il low-cost abbraccia nuovamente i servizi con lo sblocco di ben 6 Giga Extra per l’uso del telefono con tutte le app ed i browser in Europa. Ma c’è da dire anche che è arrivata la nuova offerta che merita di essere supervisionata. Scopriamo in cosa consiste.

Iliad: dopo il regalo dei Giga Gratis arriva la nuova offerta a prezzo strepitoso

Un prezzo bassissimo per quanto concerne la nuova Iliad Giga 70 la cui denominazione la dice di per sé già lunga circa i contenuti offerti. Si tratta ancora una volta del tutto illimitati made by Iliad che concede non solo minuti ed SMS illimitati ma anche tanti servizi online da fruire tramite un piano dati da ben 70 Giga al mese.

All’interno del costo mensile previsto di soli 9,99 euro rientrano ancora una volta i servizi extra gratuiti per segreteria telefonica personalizzabile, chiamate internazionali senza scatto e senza costi aggiuntivi ed opzione di notifica per chiamata persa su telefono spento o non raggiungibile.

Chi ha scelto, invece, le opzioni Giga 40 e Giga 50 di Iliad ha ancora la possibilità di usare chiamate e messaggi all’infinito in Europa ed in Italia con rispettivamente l’aggiunta di 4 Giga e 5 Giga in UE.